Epe ne demek, TDK'ya göre Epe kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Epe ne demek? Epe TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi epe kelimesi. Peki epe ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre epe nedir, epe kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

EPE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Epe kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Epe kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre epe kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Delici kılıç

- Delici kılıçla oynanan, hedef bölgesi bütün vücut olan bir tür kılıç oyunu

