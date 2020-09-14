EPGİS müjdeyi verdi! Benzine indirim geldi

Geçtiğimiz hafta motorine gelen iki indirimin ardından bu kez benzine indirim geldi. EPGİS'in Twitter hesabından yapılan açıklamada bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 11 kuruş indirim yapıldığı duyuruldu.

EPGİS'in Twitter hesabından yapılan açıklamada,"15/09/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;Benzinde 11 kuruş/litre pompa satış fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir." denildi.

Akaryakıt Fiyatlarında İndirim



15/09/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;



Benzinde 11 KRŞ/LT



pompa satış fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir. — EPGİS (@trepgis) September 14, 2020

BENZİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Ankara'da ortalama 6,76 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 6,65 lira olacak.Benzinin litresi İstanbul'da 6,71 liradan 6,60 liraya, İzmir'de 6,78 liradan 6,67 liraya inecek.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.