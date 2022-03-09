EPGİS ve EPDK arasında zam tartışması! "Hakkımızda suç duyurusunda bulunun!"

Bugün benzin ve motorinde zam yapma kararı alan ancak sonrasında bu karardan vazgeçen EPGİS, canlı yayında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) başkanı tarafından eleştiri topladı. Bunun üzerine resmi hesap üzerinden açıklama yayımlayan EPGİS, hakların saavcılığa suç duyursunda bulunulmasını istediklerini ve her şeyin kayıtlı olduğunu ifade etti.

"CEVAP HAKKIMIZI KULLANMAK İSTİYORUZ"

EPGİS tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"PDK Başkanının CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın programında sendikamız ve bugün iptal edilen zamma ilişkin beyanlarına cevap hakkımızı kullanmak istiyoruz. Tek tek tüm haksız, mesnetsiz söylemlerine yanıt vermek ve doğrunun ne olduğunu açıklamak istiyoruz.

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNSUN"

Sayın başkanın kendisi de gayet iyi bilmektedir ki; verdiğimiz tüm bilgiler belgeli ve de resmi bilgidir. Bugün yapılan ve iptal edilen zam hakkında, hakkımızda savcılığa suç duyurusunda bulunmasını talep ediyoruz. bu zamma ilişkin resmi fiyat listeleri, resmi formülleri ilgili savcılığa teslim etmek istiyoruz.

"OLAY SORUŞTURMAYA DÖNÜŞTÜRÜLMEMİŞTİR"

Sendikamız hakkında EPDK Başkanın Rekabet kurumuna yapmış olduğu suç duyurusu ile kurumumuz ön inceleme geçirmiş olup olay soruşturmaya dönüştürülmemiştir. Bu suç duyurusu ile EPDK başkanı serbest piyasaya nasıl müdahale ettiğini de resmi olarak tescil etmiştir."

"EPGİS FORMÜLÜ SÖZ KONUSU DEĞİL"

"EPGİS bir işveren sendikasıdır. TC Sınırları içerisinde faaliyet gösteren her sendika gibi, faaliyet alanları belli ve sınırlıdır. EPGİS Zam yapmaz, EPGİS Zam iptal etmez, EPGİS formülü diye bir şey söz konusu bile değildir. Ülkemizde zam ya da indirim hesaplaması yasa ile belirlenen formülle yapılmaktadır. Bu formüle 3 defa EPDK MÜDAHALE EDEREK (BUGÜNKÜ GİBİ) zamları iptal ettirmiştir."

İSTASYON TARTIŞMASI

"EPGİS Genel Başkanının "Kendisinin istasyonu bile yok" şeklindeki söylemine sendikamınız cevabı şudur.

Genel Başkanımızın istasyonu vardır. Kaldı ki olmayabilirdi de. Böyle bir zorunluluğu yoktur çünkü kendisi Genel Başkanlığa ATANMIŞ(!) değil seçilmiş bir kişidir."

"EPGİS'İN AÇIKLAMA YETKİSİ YOK"

Şamil Tayyar ise sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz’la konuştum. Formül şeffaf olduğu için petrol fiyatına göre akaryakıtta zam/indirim oranı günlük görülebiliyormuş. Nihai kararı dağıtım şirketi veriyormuş. EPGİS’in açıklama yetkisi yokmuş, defalarca suç duyurusunda bulunmuşlar." ifadelerini kullanarak tartışmaya yeni bir boyut kazandırdı.