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  3. EPGİS'den sevindiren açıklama: Benzine indirim geldi

EPGİS'den sevindiren açıklama: Benzine indirim geldi

EPGİS bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 19 kuruş indirim yapıldığını açıkladı.

Benzinin fiyatına geçtiğimiz günlerde gelen 28 kuruşluk zammın ardından bu kez 19 kuruş indirim geldi. EPGİS'den yapılan açıklamada," 23/09/2020  tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 19 kuruş/litre pompa satış fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir." denildi.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

 

 

Tayfun Altuntaş
Editör


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