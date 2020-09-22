EPGİS'den sevindiren açıklama: Benzine indirim geldi

Benzinin fiyatına geçtiğimiz günlerde gelen 28 kuruşluk zammın ardından bu kez 19 kuruş indirim geldi. EPGİS'den yapılan açıklamada," 23/09/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 19 kuruş/litre pompa satış fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir." denildi.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.