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  3. EPGİS'den sürücüleri üzecek açıklama! LPG'ye (otogaz) 19 kuruş daha zam geldi

EPGİS'den sürücüleri üzecek açıklama! LPG'ye (otogaz) 19 kuruş daha zam geldi

Son dakika... EPGİS, LPG'nin (Oto gaz) litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 19 kuruş zam yapıldığını duyurdu.

EPGİS'den sürücüleri üzecek açıklama! LPG'ye (otogaz) 19 kuruş daha zam geldi

Döviz kurlarında yaşanan artış sonrası geçtiğimiz günlerde gelen 45 kuruşluk zammın ardından LPG'ye  (otogaz) bir kez daha zam geldi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasının resmi Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede,  LPG'nin (Oto gaz) litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 19 kuruş zam yapıldığı açıklandı.

Açıklamada şöyle denildi:

"23/11/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; LPG Otogazda 19 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur."

EPGİS'den sürücüleri üzecek açıklama! LPG'ye (otogaz) 19 kuruş daha zam geldi

LPG NE KADAR OLDU?

Son zammın ardından LPG'nin litre fiyatı da Ankara'da  7,40 liradan 7,59 TL'ye İstanbul'da ortalama 7,54 liradan ve İzmir'de  7,42 liraya yükselecek.

AKARYAKI FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS'den sürücüleri üzecek açıklama! LPG'ye (otogaz) 19 kuruş daha zam geldi

BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI NE KADAR?

benzin 52, motorinin litre fiyatına 50 ve LPG'nin litre fiyatına 45 kuruş zam geldi.

Benzine gelen 53 kuruşluk zammın ardından Ankara'da ortalama 8,20 liradan satılan benzinin litre fiyatı 8,72 lira, İstanbul'da 8,15 liradan 8,67 liraya, İzmir'de 8,22 liradan 8,74 liraya çıkmıştı. 

Motorin ise 52 kuruşluk zammın ardından Ankara'da ortalama 8,27 liradan 8,77 liraya yükselmişti.Motorinin litresi İstanbul'da 8,21 liradan 8,71 liraya, İzmir'de 8,29 liradan 8,79 liraya çıktı. 

EPGİS'den sürücüleri üzecek açıklama! LPG'ye (otogaz) 19 kuruş daha zam geldi

Tayfun Altuntaş
Editör
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