EPGİS'ten milyonları sevindiren açıklama! Benzine indirim geldi

EPGİS'in Twitter hesabından yapılan açıklamada," 24/10/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 12 kuruş /litre pompa satış fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir." denildi.

Söz konusu indirim yarından itibaren pompa fiyatlarına yansıyacak. İndirim sonrası İstanbul'da benzinin litre fiyatı ortalama 6,83 liradan 6,71 liraya, Ankara'da 6,91 liradan 6,79 liraya, İzmir'de ise 6,93 liradan 6,81 liraya düşecek.

Akaryakıt Fiyatlarında İndirim



24/10/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;



Benzinde 12 KRŞ/LT



pompa satış fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir. — EPGİS #MaskeniTak ? (@trepgis) October 23, 2020

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.