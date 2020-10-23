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EPGİS'ten milyonları sevindiren açıklama! Benzine indirim geldi

Son dakika haberi... EPGİS, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 12 kuruş indirim yapıldığını duyurdu.

EPGİS'in Twitter hesabından yapılan açıklamada," 24/10/2020  tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 12 kuruş /litre  pompa satış fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir." denildi. 

Söz konusu indirim yarından itibaren pompa fiyatlarına yansıyacak. İndirim sonrası İstanbul'da benzinin litre fiyatı ortalama 6,83 liradan 6,71 liraya, Ankara'da 6,91 liradan 6,79 liraya, İzmir'de ise 6,93 liradan 6,81 liraya düşecek.

 

 

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

 

Tayfun Altuntaş
Editör


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