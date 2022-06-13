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  3. EPGİS'ten motorine zam gelecek haberlerine yalanlama: Bugün için zam beklentisi yoktur

EPGİS'ten motorine zam gelecek haberlerine yalanlama: Bugün için zam beklentisi yoktur

EPGİS, motorinin litre fiyatına 2,60 TL zam geleceği haberlerini yalandı. Kurumun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada," Bugün için herhangi bir ürüne zam beklentisi yoktur. Yarın için ise bugün piyasalarda oluşacak değerler belirleyici olacaktır." denildi.

EPGİS'ten motorine zam gelecek haberlerine yalanlama: Bugün için zam beklentisi yoktur

Son günlerde brent petrol ve döviz kurunda yaşanan artış sonrası akaryakıt fiyatlarına gelen zamları konuşuyor. Son olarak motorinin litre fiyatına 2,6 TL zam geleceği haberleri sonrası Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasının (EPGİS) Twitter hesabından yapılan paylaşımda bugün için zam yapılmayacağı bildirildi.

EPGİS'ten motorine zam gelecek haberlerine yalanlama: Bugün için zam beklentisi yoktur

"YARIN PİYASALARDA OLUŞACAK DEĞERLER BELİRLEYİCİ OLACAKTIR"

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Sosyal medyada ve bazı basın organlarında bugün motorine 2,60 TL/LT zam geleceği bilgisi yayılmaktadır. Bugün için herhangi bir ürüne zam beklentisi yoktur. Yarın için ise bugün piyasalarda oluşacak değerler belirleyici olacaktır. Bugün için anılan bilgilere itibar edilmemesini ve ilgili kurumdan bu yönde yayın yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunmasını bekliyoruz."

EPGİS'ten motorine zam gelecek haberlerine yalanlama: Bugün için zam beklentisi yoktur

Bölge Gündem Editör Ekibi
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