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  3. EPGİS'ten müjdeyi verdi! Benzine indirim geldi

EPGİS'ten müjdeyi verdi! Benzine indirim geldi

Son dakika haberi... EPGİS, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 15 kuruş indirim yapıldığını duyurdu.

Benzin litre fiyatına gelen 14 kuruşluk zammın bir gün sonrasında benzine bu kez indirim geldi. EPGİS'in Twitter hesabından yapılan açıklamada bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 15 kuruş indirim yapıldığı bildirildi. Yapılan açıklamada," 03/10/2020  tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; benzinde 15 kuruş/litre pompa satış fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir." denildi.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

 

 

Tayfun Altuntaş
Editör


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