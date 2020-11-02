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  3. EPGİS'ten sürücülere müjde: Benzin ve motorine indirim geldi

EPGİS'ten sürücülere müjde: Benzin ve motorine indirim geldi

Son dakika haberi... EPGİS, bu gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatına 16, motorinin litre fiyatına ise 12 kuruş indirim yapıldığını duyurdu.

Brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün ardından benzin ve motorin fiyatlarındaki indirim beklentisi EPGİS tarafında karşılık buldu.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre benzinin litre fiyatına 16, motorinin litre fiyatına ise 12 kuruş indirim yapıldı.

MOTORİNİN FİYATI NE KADAR?

Söz konusu indirimin ardından Ankara'da ortalama 6,19 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6,07 lira olacak. Motorinin litresi; İstanbul'da 6,14 liradan 6,02 liraya, İzmir'de 6,22 liradan 6,10 liraya inecek.

BENZİNİN FİYATI NE KADAR OLDU?

Ankara'da ortalama 6,79 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 6,63 lira olacak. Benzinin litresi; İstanbul'da 6,74 liradan 6,58 liraya, İzmir'de 6,81 liradan 6,65 liraya inecek.

EPGİS'ten sürücülere müjde: Benzin ve motorine indirim geldi

AKARYAKIT FİYATLARI NEYE GÖRE HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Tayfun Altuntaş
Editör


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