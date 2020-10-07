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EPGİS'ten üzen haber: Benzin ve motorine büyük zam

Son dakika haberi... EPGİS, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 16, motorinin litre fiyatına ise 23 kuruş zam yapıldığını açıkladı.

Brent petrol fiyatlarında yaşanan artış benzin ve motorin zammı olarak vatandaşa yansıdı. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) yapılan açıklama araç sahiplerini üzdü. EPGİS'in Twitter hesabından yapılan açıklamada bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 16, motorinin litre fiyatına ise 23 kuruş zam yapıldı duyuruldu.

 EPGİS'ten yapılan açıklamada şu ifadeye yer verildi:

"08/10/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; benzinde 16, motorinde 23 kuruş/litre pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur."

 

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Tayfun Altuntaş
Editör


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