Ephraim Kalonji kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ephraim Kalonji Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ephraim Kalonji adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ephraim Kalonji Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ephraim Kalonji 28 Ocak 2003 tarihinde Köln şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Almanya,Kongo DC uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ephraim Kalonji Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 100and10 Sportmanagement GmbH yapmaktadır. Ephraim Kalonji, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fortuna Düsseldorf II futbol takımında oynamaktadır. Fortuna Düsseldorf II takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ephraim Kalonji'nin Fortuna Düsseldorf II ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ephraim Kalonji Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ephraim Kalonji isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ephraim Kalonji Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ephraim Kalonji futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Fort. Köln Alt.

1 Temmuz 2017 yılında Düsseldorf Alt.

1 Temmuz 2019 yılında Düsseldorf U17

1 Temmuz 2020 yılında Düsseldorf U19

1 Temmuz 2022 yılında Düsseldorf II

Ephraim Kalonji Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ephraim Kalonji şuan Fortuna Düsseldorf II takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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SG Unterrath, 1.Jugend-Fußball-Schule Köln (-2016), SC Fortuna Köln (2016-2017), Fortuna Düsseldorf (2017-2022)

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