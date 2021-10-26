Epic Games Cadılar Bayramı İndirimi 2021 başladı. Oyun meraklıları indirime giren oyunları büyük merak içerisinde bekliyorlardı. 'Epic Games Cadılar Bayramı İndirimi ne zaman? Epic Games Cadılar Bayramı İndirimi 2021' konu başlıkları oyuncular tarafından aratılıyor. Haberimizde konuyla alakalı detaylı bilgilere yer veriyoruz.

EPİC GAMES CADILAR BAYRAMI İNDİRİMİ NE ZAMAN?

Cadılar Bayramı indirimi Epic Games Store'da 18 Ekim'den 1 Kasım'a kadar sürecek. %75'lere varan indirimler bulunuyor. Korku, zombi ve hayatta kalma oyunlarının yanı sıra birçok kategoride indirimler mevcut.

HANGİ OYUNLAR İNDİRİME GİRDİ?

Epic Games Cadılar Bayramı İndiriminde birçok popüler oyun indirime girdi. Bunlar arasında öne çıkan birkaç oyun şöyle:

The Witcher 3: Wild Hunt - Game of the Year Edition - 15 TL

- 15 TL Wolfenstein: The New Order - 23,19 TL

- 23,19 TL Remnant: From the Ashes - 49,60 TL

- 49,60 TL The Medium - 156,75 TL

156,75 TL HITMAN 3 - 130 TL

130 TL Assassin's Creed Valhalla - 161,40 TL

- 161,40 TL Grand Theft Auto V - 84,50 TL

- 84,50 TL Red Dead Redemption 2 - 200,03 TL

- 200,03 TL Cyberpunk 2077 - 166,83 TL

166,83 TL Tony Hawk's™ Pro Skater™ 1 + 2 - 172,80 TL

60 TL'LİK İNDİRİM KUPONU FIRSATI

Epic Games Cadılar Bayramı İndiriminde birçok başarılı oyun bulunuyor. Ayrıca Cadılar Bayramı dışında Epic Games'in şu anda 60 TL'lik kupon hediyesi mevcut. 79,99 TL üzerinde geçerli 60 TL indirim kuponu kazanmak için Epic Games e-postalarına abone olmak yeterli oluyor.