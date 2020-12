Epic Games dev bir kampanyaya imza attı: 15 gün boyunca bedava oyun!

Tüm dünyada en çok kullanıcısı bulunan oyun mağazalarından birisi olan Epic Games Store, dev bir kampanyaya daha imza attı. Daha önce, GTA V, Watch Dogs 2, Civilization gibi oyunları ücretsiz dağıtan mağaza, bu kez de yılbaşı kampanyası ile 17 Aralık'tan Ocak ayına kadar 15 gün boyunca her gün ücretsiz bir oyun ve dağıtacak. 17 Aralık'tan itibaren başlayarak 2 hafta boyunca her gün 1 oyunu ücretsiz bir şekilde verecek Epic Games, her bir oyunu satın almak için 24 saat sunacak. Bu 24 saatlik zaman diliminde ücretsiz oyunu kütüphanenize eklediğinizde ise sonsuza kadar sizin olacak.

Epic Games mağazasında ise ilk ücretsiz oyunun sürpriz bir büyük oyun olması bekleniyor.

BENZER BİR KAMPANYA'DA UBISOFT'TAN

Dünyanın en büyük oyun geliştiricilerinden Ubisoft, bugünden itibaren 19 Aralık'a kadar her gün bir oyun ve DLC dağıtacak. Epic Games Store ile benzer bir kampanyaya giden Ubisoft'un bu etkinliği de oyuncular tarafından mutlulukla karşılandı.