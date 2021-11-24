Epic Games Black Friday indirimi 2021 başladı. Oyun meraklıları indirime giren oyunları büyük heyecan içerisinde bekliyorlardı. 'Epic Games Muhteşem Cuma indirimleri ne zaman, başladı mı? Epic Games Black Friday indirimleri 2021' konu başlıkları oyuncular tarafından aratılıyor. Haberimizde konuyla alakal bilgilere detaylı olarak yer veriyoruz...

EPIC GAMES MUHTEŞEM CUMA İNDİRİMLERİ NE ZAMAN, BAŞLADI MI?

Epic Games Black Friday indirimleri 23 Kasım akşamı itibariyle başladı. Oyun severlerin heyecanla beklediği Black Friday indirimlerinin bitiş tarihi 30 Kasım.

EPIC GAMES BLACK FRIDAY İNDİRİMLERİ 2021

Oyun meraklıların gözde platformları Black Friday indirimlerini arka arkaya açıklıyorlar. PlayStation, Ubisoft ve Xbox'ın ardından son olarak Epic Games de Black Friday indirimlerinin başladığını açıkladı.

Kullanıcılar bu Muhteşem Cuma indirim günlerinin gelmesine sevinirken rutin hale gelen Epic Games kuponlarının bu sefer yer almamasına üzüldüler.

Platformda Black Friday indirimleri çerçevesinde 900 oyun, eklenti ve sürüm indirime girdi. İndirimde yer alan oyunlara haberimizde yer veriyoruz.

EPIC GAMES BLACK FRIDAY'DE HANGİ OYUNLAR İNDİRİME GİRDİ?

Epic Games’de Red Dead Redemption 2, Assassin’s Creed Valhalla ve birçok oyuncunun gözdesi Grand Theft Auto V’te yapılan indirimler oldukça dikkat çekiyor.

Özellikle Grand Theft Auto V’in çevrimiçi modunun hala revaçta olması ve oyuncular tarafından çok sevilmesi, oyundaki indirimi daha da ilgi çekici kılıyor. Red Dead Redemption 2 oyunun da gerek hikaye modu gerekse online modu çok popüler durumda. Yapılan indirim birçok oyun severi sevindirecek boyutta.

Epic Games Black Friday indiriminde öne çıkan birkaç oyun şöyle:

Conan Exiles - 22,49 TL

Red Dead Redemption 2 - 149,50 TL

HITMAN 3 - 104,00 TL

Assassin's Creed Valhalla - 134,50 TL

Borderlands 3 - 77,25 TL

Grand Theft Auto V - 84,50 TL

Ghost Recon Breakpoint - 40,35 TL

Cyberpunk 2077 - 124,50 TL

Godfall - 48,30 TL

The Witcher 3: Wild Hunt - Game of the Year Edition - 15 TL