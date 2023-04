Epic Games'den dev bahar indirimi başladı! İşte indirimli oyunlar!

Dünyanın en iyi video oyun şirketleri arasında yerini alan ve birçok popüler oyunları bünyesinde barındıran Epic Game, geçtiğimiz gün Dying Light Enhanced Edition'ı Epic Game Store üzerinden ücretsiz oynanabileceğini duyurmuştu. Popüler zombi oyunu bu haftanın ücretsiz oyunu seçildi ve oyun severler tarafından büyük ilgi gördü.

İŞTE EN SEVİLEN İNDİRİMLİ OYUNLAR

Epic Game bugün bir duyuruda daha bulunarak oyunlarında bahar indirimi kampanyası başlattığının haberini verdi. Bahar indirimi kapsamında, FIFA 23 699 TL'den 209.99 TL'ye , Destiny 2: Lightfall 449 TL'den 300'e kadar düşüyor. En sevilen oyunlar arasında yerini alan Dead Space 999.99 TL'lik fiyatıyla yüzde 20 indirime girerek 799.99'a düştü.

Tüm dünya da en sevilen oyunların başında gelen Cyberpunk 2077 de yüzde 50'lik bir indirimle 124.50 TL'ye kadar düşüyor.

Grand Theft Auto'nun The Trilogy-The Definitive Edition yüzde 50 indirim ile 575 TL' oldu.

2023 BAFTA ödüllerinde En İyi Çıkış Yapan Oyun kategorisinde ödül kazanan The Case of the Golden Idol yüzde 20 indirim ile 36 TL'ye satışta.

Epic Game'nin bahar indirimi en sevilen ve aksiyon dolu oyunlarıyla 6-20 Nisan arasında devam edecek.