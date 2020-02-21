 Epic Games'te patron çıldırdı: Assassin’s Creed Syndicate kalıcı olarak ücretsiz!

Sadece 1 haftalığına bedava olmasına karar verilen, dünyanın en sevilen oyunlarından Assassin’s Creed, Syndicate serisi artık kalıcı olarak ücretsiz.

Epic Games yine bir krallık yaptı ve 209 TL değerindeki Assassin’s Creed Syndicate oyununu ücretsiz yaptı. Aslında oyun ücretsiz olalı bir kaç gün oluyor açık konuşalım. Sadece PC Hocası takipçileri de bu fırsattan yararlansınlar diye haberini yapmak istedim.

Daha önce seriyi oynadıysanız, oyunu muhtemelen biliyorsunuzdur. Fakat hiç oynamadıysanız Assassin’s Creed Syndicate serisinden ücretsiz olarak başlayabilirsiniz. Ayrıca Epic Games oyunu size verdikten sonra, kalıcı bir şekilde kütüphanenizde kalabiliyor. Öyle Steam gibi “al 2 gün sonra geri verirsin” mantığı ile iş yapmıyorlar.

Assassin’s Creed Syndicate Epic Games'ten nasıl indirilir?

Çok basit. Önce Epic Games hesabınız yoksa, launcher indirmeniz ve hesap oluşturmanız gerekli. Ardından oluşturduğunuz hesap ile giriş yapın.

Sağ üstte bulunan arama kısmına Assassin’s Creed Syndicate yazın ve aratın. Hemen yine sağ alt bölümde “ÜCRETSİZ” bölümünü göreceksiniz.

Ürünü sepetinize ekleyin ve hiç bir ödeme yapmadan kolayca satın alabilirsiniz. Yine herhangi bir sorunuz olursa, yorumlar bölümünden bizlere iletmeyi ihmal etmeyin. Ulaşmak isterseniz buraya tıklayarak Epic Games’e gidebilirsiniz.