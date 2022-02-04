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Epidemik ne demek, TDK'ya göre Epidemik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Epidemik kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Epidemik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Epidemik nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Epidemik kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Epidemik ne demek, TDK'ya göre Epidemik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Epidemik ne demek? Epidemik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi epidemik kelimesi. Peki epidemik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre epidemik nedir, epidemik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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EPİDEMİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Epidemik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Epidemik kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre epidemik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Salgın hastalıkla ilgili

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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