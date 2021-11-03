Epigenez ne demek, TDK'ya göre Epigenez kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Epigenez ne demek? Epigenez TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi epigenez kelimesi. Peki epigenez ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre epigenez nedir, epigenez kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

EPİGENEZ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Epigenez kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Epigenez kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre epigenez kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Sıralı oluş

