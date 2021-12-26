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Epigrafi ne demek, TDK'ya göre Epigrafi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Epigrafi kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Epigrafi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Epigrafi nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Epigrafi kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Epigrafi ne demek, TDK'ya göre Epigrafi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Epigrafi ne demek? Epigrafi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi epigrafi kelimesi. Peki epigrafi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre epigrafi nedir, epigrafi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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EPİGRAFİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Epigrafi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Epigrafi kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre epigrafi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yazıt bilimi

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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