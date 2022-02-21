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Epikürcülük ne demek, TDK'ya göre Epikürcülük kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Epikürcülük kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Epikürcülük ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Epikürcülük nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Epikürcülük kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Epikürcülük ne demek, TDK'ya göre Epikürcülük kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Epikürcülük ne demek? Epikürcülük TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Epikürcülük kelimesi. Peki Epikürcülük ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Epikürcülük nedir, Epikürcülük kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

EPİKÜRCÜLÜK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Epikürcülük kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre Epikürcülük kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Hazlara ve mutluluğa yönelik bir hayatın hedef edinilmesini ileri süren öğreti, Epikurosçuluk

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?

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