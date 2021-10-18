Epikurosçu ne demek, TDK'ya göre Epikurosçu kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Epikurosçu ne demek? Epikurosçu TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Epikurosçu kelimesi. Peki Epikurosçu ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Epikurosçu nedir, Epikurosçu kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

EPİKUROSÇU NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Epikurosçu kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre Epikurosçu kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Epikürcü

