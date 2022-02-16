Epilasyon Uzmanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Epilasyon Uzmanı maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Epilasyon Uzmanı pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Epilasyon Uzmanı nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Epilasyon Uzmanı olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Epilasyon Uzmanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Epilasyon Uzmanı Maaşları

Epilasyon Uzmanı maaşı ortalama olarak aylık 13250_TL'dir. En düşük Epilasyon Uzmanı maaşı 8500_TL, En yüksek ise 18000_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Epilasyon Uzmanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5142.28

Meslek Adı :

Epilasyon Uzmanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Kişisel Hizmetler Veren Elemanlar

Meslek Grubu :

Kuaförler, Güzellik Uzmanları Ve İlgili Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Güzellik Uzmanları Ve İlgili Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İş sağlığı ve güvenliği ile çevreye ilişkin önlemleri alarak, sağlık, hijyen ve kalite kurallarına uygun olarak uygulama öncesi hazırlıkları yapan, elektro ve ışık sistemli epilasyon uygulamalarını yürüten ve mesleki gelişim faaliyetlerine katılan nitelikli kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Epilasyon Uzmanı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Çalışma ortamını, araç gereç ve ekipmanı kullanıma hazırlamak,

b) Kişisel hazırlık yapmak,

c) Stoktaki ve çalışma ortamındaki araç, gereç ve ekipmanı kontrol etmek,

d) Günlük randevuları ayarlamak,

e) Müşteriyi karşılamak,

f) Müşteriye gerçekleştirilecek uygulama hakkında bilgi vermek,

g) Müşteriyi uygulamaya hazırlamak,

h) Uygulama yapılacak yer ve ekipmanın hazırlığını yapmak ,

ı)Epilasyon yapılacak vücut bölgesini ve makineyi uygulamaya hazırlamak,

i) Elektro epilasyon yapmak,

j)Elektro epilasyon sonrası bakım yapmak,

k) Epilasyon yapılacak vücut bölgesini ve makineyi hazırlamak,

l) Epilasyon işlemini gerçekleştirmek,

m)Epilasyon sonrası bakım işlemlerini yapmak, n)Bireysel mesleki gelişimi konusunda çalışmalar yapmak,

o)Diğer çalışanlara mesleki eğitimler vermek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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