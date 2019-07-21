Epilepsi nöbeti geçiren genç hemşire hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde epilepsi nöbeti geçiren 26 yaşındaki hemşire hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Körfez ilçesi Yavuz Sultan Mahallesi'nde yaşayan 26 yaşındaki Burcu Ergüney, evinde epilepsi nöbeti geçirdi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Ergüney hayatını kaybetti. Psikiyatrist Sinan Ergüney ile evli ve 1 çocuk annesi olan Ergüney'in özel bir özel bir hastanede hemşire olarak görev yaptığı öğrenildi. Ergüney'in cenazesi memleketi Samsun'a götürüldü.

Kaynak: İHA