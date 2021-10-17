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Epsilon ne demek, TDK'ya göre Epsilon kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Epsilon kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Epsilon ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Epsilon nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Epsilon kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Epsilon ne demek, TDK'ya göre Epsilon kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Epsilon ne demek? Epsilon TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi epsilon kelimesi. Peki epsilon ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre epsilon nedir, epsilon kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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EPSİLON NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Epsilon kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Epsilon kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre epsilon kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yunan alfabesinin beşinci harfi (e)

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