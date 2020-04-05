Maske başvurusunda bulunmak için ePTT'nin sitesini ziyaret eden kullanıcılar siteye erişmekte zorlanıyor. Peki EPTT AVM çöktü mü? EPTT AVM neden açılmıyor?

PTT, Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının almış olduğu karara istinaden, online ortamda ePttAVM.com üzerinden ücretsiz olarak maske temini sağlanacağını duyurdu.

EPTT AVM çöktü mü?

Duyrunun ardından ePttAVM.com'da yoğunluk yaşandı. Site üzerinden form doldurmak isteyen vatandaşlar siteye erişimde problem yaşadı.

MASKE ALMAK İÇİN TIKLA!

Siteye şu an girildiğinde ise şu sonuçla karşılaşılıyor:

EPTT AVM neden açılmıyor?

Duyrunun ardından maske temin etmek isteyen ePttAVM.com'a giriş yapan vatandaşlar, sorunlarla karşı karşıya geliyor. Site üzerinden form doldurmak isteyen vatandaşlar siteye erişimde problem yaşıyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun tarafından maske.epttavm.com üzerinden yapılacak başvuruyla 20 - 65 yaş arası vatandaşlarımıza ücretsiz maske dağıtımı yapılacağına ilişkin açıklama sonrası site üzerinde yoğun giriş sağlanması nedeniyle bağlantıda sorunlar yaşanıyor.

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Ücretsiz maske başvuru ekranı

KAÇ TANE MASKE ÜCRETSİZ VERİLECEK

EPTTAVM üzerinden yapacağınız başvuru sonrası vatandaşlara her hafta 1 paket (5 adet) olmak üzere dağıtım yapılacak. Ücretsiz olarak dağıtımı yapılacak olan ücretsiz maskeler için tek yapmanız gereken başvuru formunu doldurmak olacak.

ÜCRETSİZ MASKE İÇİN HERKES BAŞVURU YAPIYOR

Heyecanla beklenen maske dağıtımı için herkes internet başında arama yapıyor. epttavm üzerinden başvuru formunu dolduran vatandaşlar merakla verilecek maskeler için internette araştırma yapıyor.

ePTTAVM ÜZERİNDEN ÜCRETSİZ MASKE NASIL ALINIR?

Ücretsiz maske almak isteyen vatandaşlar epttavm.com adresine giriş yaparak rahatlıkla ücretsiz maske için başvuruda bulunabilirler. Ayrıca adres bilgileri mutlaka doğru girmelisiniz. PTT Kargo ile ücretsiz olarak taşınacak olan ücretsiz maskeler evlere teslimat yapılacak.

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