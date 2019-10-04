Er Emin ve Er İbrahim’in öyküleri yürek burktu

Genelkurmay Başkanlığı tarafından düzenlenen "Türkiye Şehitleri Anıyor" programı kapsamında Er İbrahim ve Er Emin'in öykülerine yer verildi.

Şehitleri yad etmek için Genelkurmay Başkanlığı tarafından başlatılan "Türkiye Şehitlerini Anıyor" programı kapsamında Harbiye Askeri Müzesi ve Kültür Sitesi Komutanlığında Birinci Dünya Savaşı şehitleri Er Emin ve Er İbrahim için tören düzenlendi. Törene şehit yakınları, müze ziyaretçileri ve öğrenciler katıldı. Öğretmen Albay Erhan Altınok tarafından şehitlerin öyküleri anlatılırken ziyaretçiler duygusal anlar yaşadı.

Kaynak: İHA