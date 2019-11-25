ER-GÜR-DER Dünya’ya açılıyor

Uluslararası Platformda Türk Güreşinin Kültürel Değerlerini ve İlişkilerini Dünya'ya Tanıtma Görevini ER-GÜR-DER üstlendi.

Erzurum Şampiyon Güreşçiler Antrenör Hakem ve Güreş Sevreler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. İzzet Uçan ve ER-GÜR-DER Uluslararası Kurulu Üyesi Mehmet Gültekin'in özverili çalışmaları ve resmî yazışmalar sonucu varılan mutabıkta ER-GÜR-DER İle Güney Kore Siserium Association arasında gerçekleştirilen protokol ile projenin ilk ayağını gerçekleştirmek üzere Türk kafilesi Güney More'de yapılacak olan müsabakalar katılmak ve kültürel alışverişte bulunmak için Güney Kore Siserium Association'a gitti.

Projemizin ikinci ve üçüncü ayağında ibe Orta Doğunun Atasporu Güreş ve kültürel dostumuz Güney Kore Temsilcilerini misafir kabul etmek ve bu kültürel dostluk bağını sporun birleştirici gücüyle devletler arasındaki kültürel paylaşımı arttırmak için çeşitli ülkelerle bu proje ışığında çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Kaynak: İHA