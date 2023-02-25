Erald Hyseni kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erald Hyseni Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Erald Hyseni kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Erald Hyseni ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Erald Hyseni kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erald Hyseni Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Erald Hyseni kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erald Hyseni Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Erald Hyseni adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Erald Hyseni Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Erald Hyseni 12 Kasım 1999 tarihinde Berat şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Erald Hyseni Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini B&A Consulting yapmaktadır. Erald Hyseni, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Skënderbeu futbol takımında oynamaktadır. KF Skënderbeu takımına 27 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Erald Hyseni'nin KF Skënderbeu ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Erald Hyseni Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Erald Hyseni isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Erald Hyseni Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Erald Hyseni futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında FK Tomori Berat

6 Temmuz 2018 yılında FC Luftëtari

1 Ekim 2020 yılında FK Tomori Berat

28 Ocak 2021 yılında KS Besa

1 Temmuz 2022 yılında KF Egnatia

27 Ocak 2023 yılında KF Skënderbeu

Erald Hyseni kimdir

Erald Hyseni Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Erald Hyseni şuan KF Skënderbeu takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FK Tomori Berat (-2016)

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Erald Hyseni nereli

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