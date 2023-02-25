Erald Maksuti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erald Maksuti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Erald Maksuti adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Erald Maksuti Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Erald Maksuti 10 Mayıs 2004 tarihinde Shkodër şehrinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Erald Maksuti Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Erald Maksuti, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Apolonia futbol takımında oynamaktadır. FK Apolonia takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Erald Maksuti'nin FK Apolonia ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Erald Maksuti Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Erald Maksuti isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Erald Maksuti Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Erald Maksuti futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Apolonia U19

1 Temmuz 2022 yılında FK Apolonia

Erald Maksuti Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Erald Maksuti şuan FK Apolonia takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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