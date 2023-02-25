Eraldo Dede kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eraldo Dede Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eraldo Dede adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eraldo Dede Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eraldo Dede 10 Eylül 2001 tarihinde Shkodër şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eraldo Dede Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Eraldo Dede, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Oriku futbol takımında oynamaktadır. KF Oriku takımına 19 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Eraldo Dede'nin KF Oriku ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Eraldo Dede Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eraldo Dede isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Eraldo Dede Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eraldo Dede futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Eylül 2020 yılında KF Vllaznia U21

19 Ağustos 2022 yılında KF Oriku

Eraldo Dede Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eraldo Dede şuan KF Oriku takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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