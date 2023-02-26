Eran Zahavi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eran Zahavi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Eran Zahavi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Eran Zahavi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Eran Zahavi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eran Zahavi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Eran Zahavi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eran Zahavi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eran Zahavi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eran Zahavi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eran Zahavi 25 Temmuz 1987 tarihinde Rishon Lezion şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. İsrail,Fransa uyrukludur.Gerçek adı da ערן זהבי şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eran Zahavi Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Top Sport Services yapmaktadır. Eran Zahavi, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Maccabi Tel Aviv futbol takımında oynamaktadır. Maccabi Tel Aviv takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Eran Zahavi'nin Maccabi Tel Aviv ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Eran Zahavi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/eranzahavi/?hl=it

Eran Zahavi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eran Zahavi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 9.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Eran Zahavi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eran Zahavi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında H. Tel Aviv U19

5 Aralık 2006 yılında Hapoel Tel Aviv

11 Ocak 2007 yılında Ramat haSharon

30 Haziran 2008 yılında Hapoel Tel Aviv

1 Temmuz 2011 yılında Palermo

21 Ocak 2013 yılında M. Tel Aviv

1 Temmuz 2016 yılında GZ R&F

20 Eylül 2020 yılında PSV Eindhoven

1 Temmuz 2022 yılında M. Tel Aviv

Eran Zahavi kimdir

Eran Zahavi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eran Zahavi şuan Maccabi Tel Aviv takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Hapoel Tel Aviv (-2003, 2005-), Hapoel Rishon LeZion (2003-2005)

Eran Zahavi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İsrail takımında 7 numaralı formasıyla 2 Eylül 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 70 maçta 33 gol atmıştır.

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Eran Zahavi nereli

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