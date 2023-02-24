Erando Karabeci kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erando Karabeci Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Erando Karabeci kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Erando Karabeci ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Erando Karabeci kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erando Karabeci Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Erando Karabeci kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erando Karabeci Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Erando Karabeci adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Erando Karabeci Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Erando Karabeci 6 Eylül 1988 tarihinde Tiranë şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Erando Karabeci Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Erando Karabeci, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Teuta futbol takımında oynamaktadır. KF Teuta takımına 18 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Erando Karabeci'nin KF Teuta ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Erando Karabeci Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Erando Karabeci isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Erando Karabeci Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Erando Karabeci futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında FK Partizani

1 Ağustos 2009 yılında KF Tirana

13 Temmuz 2013 yılında FK Kukësi

30 Ağustos 2013 yılında KF Tirana

4 Eylül 2020 yılında KF Teuta

28 Ağustos 2021 yılında FC Prishtina

18 Ağustos 2022 yılında KF Teuta

Erando Karabeci kimdir

Erando Karabeci Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Erando Karabeci şuan KF Teuta takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Erando Karabeci Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Arnavutluk U21 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Erando Karabeci nereli

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