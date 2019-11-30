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Erasmus+ Dil Yeterlilik Sınavı gerçekleştirildi

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde öğrenciler, Erasmus+ Dil Yeterlilik Sınavı'na girdiler.

Erasmus+ Dil Yeterlilik Sınavı gerçekleştirildi

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde öğrenciler, Erasmus+ Dil Yeterlilik Sınavı'na girdiler.

2019-2020 akademik yılı bahar dönemini Avrupa'nın çeşitli ülkelerindeki ikili anlaşmalar bulunan Üniversiteler de okumak isteyen 7 Aralık Üniversitesi öğrenciler, Erasmus+ Dil Yeterlilik Sınavı'na girdiler. Sınavda başarı gösterip bahar döneminde Avrupa'da okuma şansını yakalayacak öğrencilerin yoğun ilgi gösterdikleri bildirildi.

Erasmus+ Dil Yeterlilik Sınavı gerçekleştirildi

Erasmus+ Dil Yeterlilik Sınavı gerçekleştirildi

Kaynak: İHA

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