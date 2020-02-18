Erasmus öğrencileri şehrin güneyini keşfetti

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Turizm ve Tanıtım Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen şehir tanıtım gezileri devam ediyor.

Bu kapsamda son olarak Sakarya Üniversitesi exchange değişim ile gelişim öğrenci topluluğunun yer aldığı kafileye şehrin güney taraflarında kalan tarihi ve doğal güzellikler tanıtıldı. Birçoğu erasmus programıyla gelip şehrimizde misafir öğrenci olan kafile gezi boyunca Serdivan Göl Park, Kuvay-ı Milliye Müzesi, İkinci Bayezıd Köprüsü, Geyve Seyir Terası, Adakule ve sakin şehir Taraklı gibi farklı noktaları ziyaret etti. Şehrin güney taraflarındaki doğal ve tarihi güzellikleri keşfeden öğrenciler ziyaretleri sırasında bol bol hatıra fotoğrafları çekildiler.

Kaynak: İHA