Eray Comert kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eray Comert Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Eray Comert kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Eray Comert ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Eray Comert kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eray Comert Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eray Comert adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eray Comert Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eray Comert 4 Şubat 1998 tarihinde Rheinfelden şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. İsviçre,Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Eray Ervin Cömert şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eray Comert Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Libera Sports yapmaktadır. Eray Comert, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Valencia futbol takımında oynamaktadır. Valencia takımına 25 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Eray Comert'nin Valencia ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Eray Comert Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/eray_coemert/

Eray Comertboyu ve yaşı kaç

Eray Comert Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eray Comert isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Eray Comert Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eray Comert futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında FC Basel U18

1 Temmuz 2016 yılında FC Basel

3 Mart 2017 yılında FC Lugano

30 Haziran 2017 yılında FC Basel

6 Temmuz 2017 yılında FC Sion

30 Haziran 2018 yılında FC Basel

25 Ocak 2022 yılında Valencia

Eray Comert kimdir

Eray Comert Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eray Comert şuan Valencia takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Concordia Basel, FC Basel

Eray Comert Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İsviçre takımında 18 numaralı formasıyla 18 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U21 takımında 4 numaralı formasıyla 27 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 3 gol atmıştır.

İsviçre U17 takımında 5 numaralı formasıyla 19 Ağu 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U16 takımında 5 numaralı formasıyla 1 Ekim 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Eray Comert nereli

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