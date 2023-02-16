Eray Ertorun kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eray Ertorun Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eray Ertorun adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eray Ertorun Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eray Ertorun 18 Haziran 2001 tarihinde Gent şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eray Ertorun Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Eray Ertorun, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Eskişehirspor futbol takımında oynamaktadır. Eskişehirspor takımına 1 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Eray Ertorun'nin Eskişehirspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Eray Ertorun Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eray Ertorun isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Eray Ertorun Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eray Ertorun futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2021 yılında Eskişehirspor

Eray Ertorun Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eray Ertorun şuan Eskişehirspor takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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