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Eray Güçlüer kimdir? Kaç yaşında, nereli? Dr. Eray Güçlüer'in biyografisi

İstanbul Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Eray Güçlüer'in biyografisi merak ediliyor. Peki, Eray Güçlüer kimdir? Kaç yaşında, nereli? İşte Dr. Eray Güçlüer'in biyografisi...

Eray Güçlüer kimdir? Kaç yaşında, nereli? Dr. Eray Güçlüer'in biyografisi

Akademisyen Dr. Eray Güçlüer hakkında araştırma yapılıyor. 'Eray Güçlüer kimdir? Kaç yaşında, nereli?' başlıklı aramalar gerçekleştiriliyor. Bu bağlamda, Eray Güçlüer kimdir? Kaç yaşında, nereli? İşte Dr. Eray Güçlüer'in biyografisi...

Eray Güçlüer kimdir? Kaç yaşında, nereli? Dr. Eray Güçlüer'in biyografisi

ERAY GÜÇLÜER KİMDİR?

Eray Güçlüer 1968 Yılında İskenderun'da doğdu. Jandarma Subayı olarak 1989 yılında Kara Harp Okulundan mezun oldu.

Eray Güçlüer kimdir? Kaç yaşında, nereli? Dr. Eray Güçlüer'in biyografisi

Güçlüer 2001 yılında Kara Harp Akademisinden, 2003 yılında Silahlı Kuvvetler Akademisinden mezun oldu.2002 yılında Ankara Ünv.'de Adli Bilimler dalında yüksek lisansı tamamladı.

2011 Yılında Hacettepe Ünv. Sosyoloji Bölümünde Doktorayı bitirdi.

Eray Güçlüer kimdir? Kaç yaşında, nereli? Dr. Eray Güçlüer'in biyografisi

Eray Güçlüer Bosna ve Azerbaycan'da Yurtdışı Görevlerde bulundu. 2014 yılında TSK'dan emekli oldu. Halen Altınbaş Üniversitesinde Dr. Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Avrasya Stratejik Araştırma Merkezi faaliyetlerini yürütmektedir. Türkiye'nin önde gelen televizyon kanallarında strateji konularında uzman yorumcu olarak katılmaktadır.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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