Erbaa belediyesi çalışanlarına hız kesmeden devam ediyor

Tokat'ın Erbaa Belediyesi elektrik altyapı çalışmaları sonrası Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde yol yenileme çalışması başlattı.

Erbaa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Süleyman Şah Caddesi, İstiklal Caddesi, Kazım Karabekir Caddesi, Timur Sokak, Yasemin Sokak, Afacan Sokak, Gaziler Sokak, Fırat Sokak, Öğün Sokak, Uzay Sokak, Ezgi Sokak ve Yakut Sokak'ta elektrik altyapısı sebebiyle bozulan yolları yenilemek için çalışma başlattı. Yolların sıcak asfaltla yenilendiği çalışmaların ardından cadde ve sokaklardaki kaldırımlarda yenilenecek.

"Erbaa'mızın her köşesini güzelleştirmeye devam ediyoruz"

Erbaa için çalışmalara devam edeceklerini belirten Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, "Ekiplerimiz bozulan, deforme olan yollarımızı hızla yenilemeye, devam ediyor. Yavuz Sultan Selim Mahallesinde elektrik altyapı çalışmaları sonrası bozulan yollarımız sıcak asfalt ile baştan sona yenileniyor. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerimizin hummalı çalışmaları sonrası mahallemizin yolları şehrimize, hemşehrilerimize yakışır hale gelecek. Konforlu yollarda, nezih cadde ve sokaklarla Erbaa'mızın her köşesini güzelleştirmeye devam ediyoruz" dedi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)