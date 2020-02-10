Erbaa’da sarkıntılık iddiasıyla cinayete 1 tutuklama

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde otomobilinin yanında cesedi bulunan Durmuş Ay (60) cinayetiyle ilgili gözaltına alınan 6 kişiden Turgay Avkaş (40) tutuklandı. Cinayet şüphelisi Turgay Avkaş adliye girişinde basın mensuplarının sorularına "nefsi müdafaa" diye cevap verdi.

Olay, Cumartesi günü gece saatlerinde Erek Mahallesi Kelkit Çayı yakınlarında meydana geldi. Bölgeden geçenler, park halindeki otomobilin yanında yerde hareketsiz yatan kişiyi görüp, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibi, Durmuş Ay olduğu anlaşılan kişinin bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi.

Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptığı teknik ve fiziki takipte Turgay Avkaş ve eşi Arzu Avkaş ile Ayhan. Ç., Halil.K., Mehmet A. ve İhsan K.'nın olay günü, ilçede tütün satışı yapan Durmuş Ay ile beraber oldukları saptandı. Operasyon düzenleyen ekipler, Turgay Avkaş ve eşi Arzu'yu Niksar'da, 4 kişiyi ise Erbaa'da yakalayarak gözaltına aldı.

Durmuş Ay'ın olay günü şüphelilerle birlikte Kelkit Çayı kenarında alkol alıp, eğlendiği tespit edildi. İlerleyen saatlerde Durmuş Ay'ın, Turgay Avkaş'ın eşi Arzu Avkaş'a sarkıntılık ettiği, çıkan kavgada Turgay Avkaş'ın Ay'ı dövüp, bıçakladığı önü sürüldü.

6 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Polisin yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye getirilen zanlılardan Turgay Avkaş basın mensuplarının cinayeti neden işlediniz? sorusuna "Nefsi müdafaa" diye cevap verdi. Şüphelilerden Turgay Avkaş çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Arzu Avkaş, Ayhan. Ç., Halil.K., Mehmet A. ve İhsan K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: DHA