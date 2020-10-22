Erbaaspor - Yozgatspor maçı CANLI İZLE

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. Tur maçları oynanmaya devam ediyor. Perşembe günü oynanacak altı maç ile sonlanacak olan Türkiye Kupası'nda bugün Erbaaspor - Yozgatspor maçı bulunuyor. Bugün saat 13.00'de başlayacak olan zorlu mücadele, A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Erbaa İlçe Stadı'nda oynanacak mücadelede hakem Erhan Kaya düdük çalacak. Erhan Kaya'nın yardımcılıklarını ise Necmi Demir ve Niyazi Atakan Ataseven üstlenecek.

KUPA'DA GÜNÜN MAÇLARI

22 Ekim 2020 13:00 AĞRI 1970 SPOR - 52 ORDUSPOR FK

22 Ekim 2020 13:00 ERBAASPOR - YOZGATSPOR 1959 FK

22 Ekim 2020 13:30 KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPOR - OSMANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ

22 Ekim 2020 13:30 BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPOR A.Ş. - 1877 ALEMDAĞ SPOR

22 Ekim 2020 15:00 BELEDİYE DERİNCE SPOR - ÇANKAYA FUTBOL KULÜBÜ

22 Ekim 2020 19:00 BUCASPOR 1928 - SOMASPOR

Erbaaspor - Yozgatspor maçını canlı izlemek için tıklayınız.