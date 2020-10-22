Erbaaspor - Yozgatspor maçı CANLI İZLE
Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. Tur heyecanı devam ediyor. Bugün oynanacak altı maç arasında bulunan Erbaaspor ve Yozgatspor mücadelesi için canlı yayın bilgilerini haberimizde bulabilirsiniz.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. Tur maçları oynanmaya devam ediyor. Perşembe günü oynanacak altı maç ile sonlanacak olan Türkiye Kupası'nda bugün Erbaaspor - Yozgatspor maçı bulunuyor. Bugün saat 13.00'de başlayacak olan zorlu mücadele, A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.
Erbaa İlçe Stadı'nda oynanacak mücadelede hakem Erhan Kaya düdük çalacak. Erhan Kaya'nın yardımcılıklarını ise Necmi Demir ve Niyazi Atakan Ataseven üstlenecek.
KUPA'DA GÜNÜN MAÇLARI
22 Ekim 2020 13:00 AĞRI 1970 SPOR - 52 ORDUSPOR FK
22 Ekim 2020 13:00 ERBAASPOR - YOZGATSPOR 1959 FK
22 Ekim 2020 13:30 KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPOR - OSMANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ
22 Ekim 2020 13:30 BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPOR A.Ş. - 1877 ALEMDAĞ SPOR
22 Ekim 2020 15:00 BELEDİYE DERİNCE SPOR - ÇANKAYA FUTBOL KULÜBÜ
22 Ekim 2020 19:00 BUCASPOR 1928 - SOMASPOR
Erbaaspor - Yozgatspor maçını canlı izlemek için tıklayınız.