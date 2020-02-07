Erbakan: "Şehit kanıyla kazandığımız bu toprakları, masa başında tavize kurban veremeyiz"

KKTC'ye resmi ziyarette bulunan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Şehit kanıyla kazandığımız bu toprakları masa başında hiçbir tavize kurban veremeyiz" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, ziyaret gerçekleştirdiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) basın toplantısı düzenledi. Erbakan, siyonist güçlerin Afrika ve Kırgızistan'da nasıl yaptıysa, Kıbrıs çevresindeki doğal zenginliklere aynı şekilde göz diktiğini, KKTC ve Türkiye'nin kimsenin hakkına göz dikmediği gibi bu zenginlikler üzerindeki haklarından vazgeçmeyeceğini ifade etti. Erbakan, parti yetkilileriyle birlikte düzenlediği basın toplantısında Refah Partisi merhum lideri Necmettin Erbakan'ın 30-40 yıl önceden Kıbrıs'ın öneminin farkında olarak tüm dünyanın tehdit ve baskılarına da göğüs gererek Kıbrıs'a harekat yapılmasına vesile olduğunu da hatırlattı.

Kurultay sonrası ilk ziyaret

Türkiye'nin Kıbrıs'ı vücudunun bir parçası olarak gördüğünü ve hiçbir zaman taviz vermemesi gerektiğini kaydeden Erbakan, Türk devlet geleneğinin bir devamı olarak partisinin yaptığı ilk kurultayın ardından ilk ziyareti KKTC'ye gerçekleştirdiğini vurguladı. KKTC'deki temaslarıyla ilgili bilgi veren Erbakan, Kıbrıs'ın stratejik önemi yanında şehit kanlarıyla sulanmış bir Ada ve Türk ecdadından ve Hz.Muhammed'den bir emanet olduğunu söyledi. Erbakan, Kıbrıs etrafındaki doğalgaz rezervlerinin Avrupa'nın 30-40, Türkiye'nin ise 500 yıllık ihtiyacını karşılayacak trilyonlarca dolarlık bir potansiyeli olduğunu kaydetti.

Rum tarafının EASTMED projesiyle doğal gazı İtalya üzerinden Avrupa'ya ulaştırmaya çalışarak KKTC ve Türkiye'ye pay vermeme çabasında olduğunu kaydeden Erbakan, Türk tarafının kimsenin hakkında gözü olmadığı gibi, kimseye de kendi hakkını yedirmemesi gerektiğini vurguladı.

"Şehit kanıyla kazandığımız bu toprakları masa başında hiçbir tavize kurban veremeyiz"

Erbakan ayrıca 1974 Barış Harekatı'na değinerek, "Şehit kanıyla kazandığımız bu toprakları masa başında hiçbir tavize kurban veremeyiz" dedi. Erbakan, "Bu noktada Batı'nın dayattığı Rum hakimiyeti altında, Rum egemenliği altında Türkleri azınlık haline sokan tek devlet planlarının hiçbirini kabul edemeyiz" ifadelerini kullandı.

Dış güçlerin Kıbrıs'ta çifte standart politikası izlediğini belirten Erbakan, Yemen'i, Suriye'yi, Sudan'ı, Libya'yı bölmek isteyenlerin Kıbrıs'ı ise ısrarla birleştirmeye çalıştığını ve Kıbrıs'ta İsrail bünyesi altında azınlık Filistin Devleti gibi yapmayı hedeflediklerini vurguladı. Kıbrıs'taki Türk askeri varlığının tek bir askerin dahi Adadan çıkmadan devam ettirilmesi, ayrıca iş, istihdam, üretim, imkanları ve refah düzeyinin artırılması gibi maddi kalkınma yanında, manevi bir imar hamlesi de yapılması gerektiğini kaydeden Erbakan, Kıbrıs'ın ana vatandan ayrılamayacağını, yeni nesillerin bu manevi bilinçle yetiştirilmesi gerekliliğine de vurgu yaptı.

KKTC'nin tanınması vurgusu

Erbakan, KKTC'nin başta İslam ülkeleri ve Türki cumhuriyetler tarafından tanınması ve bu eksiklik ile aksaklığın ortadan kaldırılması gerektiğini de ekledi. Erbakan, Rum kesiminin 2004 yılında bu çalışmaların startını verdiğini Türk tarafınınsa bu konuda adım atmakta biraz geç kaldığını söyleyerek, hem Türk tarafının hakkı olan parsellerde başka devletlerin de hakkı bulunduğunu, aynı zamanda Rum parselinde olan bölümlerde daha büyük potansiyel bulunması gibi sorunlar yaşandığını ifade etti.

Dünyadaki büyük güçlerin Afrika'nın ve Kırgızistan'ın doğal kaynaklarını sömürdüğü gibi Kıbrıs'taki kaynakları da sömürmek istediğini kaydeden Erbakan, aynı oyunun şimdi Kıbrıs'ta oynanmak istendiğini, bölge ülkeleriyle oturulup bu imkanın masada değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Akdeniz'de muazzam bir potansiyelin söz konusu olduğunu yineleyen Erbakan, KKTC'nin Katar ve Kuveyt'ten daha zengin olabileceğini ifade etti.

Kaynak: İHA