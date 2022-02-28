Erbakan Hocamızı boncuk boncuk terletenler bugün anma programına katılıyor

Eski başbakanlardan Necmettin Erbakan hocanın ölümünün 11. yılı dolayısıyla Saadet Partisi tarafından Haliç Kongre Merkezi'nde "Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı Anma ve Anlama Programı" düzenlendi. Programa, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu davet edilerek katılmış.

Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı konuşmasında, Necmettin Erbakan'ın hayatının, kendilerine nasıl bir gelecek kurmak zorunda olduklarını ve omuzlarındaki sorumluluğu göstermesi açısından da yol gösterici olduğunu söylemiş. Kılıçdaroğlu, Erbakan'ın bu yol göstericiliğinin en önemli işaretinin de ömrünü vakfettiği, kurucusu ve önderi olduğu siyasi hareketin "milli görüş" adını taşıması olduğunu belirterek dikkat çeken ve tartışılan açıklamalarda bulundu.

Dün Erbakan hocamıza 28 Şubat kararlarını zorla imzalatan ve imzalamamak için çektiği zorluk karşısında boncuk boncuk terlemesine neden olanlar, bugün anma törenlerine katılıyor. En acıklısı da, o gün o zulmü yaşayanların bazıları da bunlara inanıyor. Çok düşündürücü değil mi? Saadet Partisi, CHP yöneticileri ve üyeleri, iki partiyi bir araya getiren bir tane ortak noktaları var mı, onu göstersinler. Yok ki, olamaz da. Nasıl bu kadar zıt görüşlü hiçbir ortak noktaları olmayan iki parti bir araya gelebiliyor, seçimlere ortak girebiliyor anlamakta güçlük çekiyorum. Ama biraz daha aklımız zorladıkça galiba taban tabana bu zıt iki partiyi "Tayyip Erdoğan'ı al aşağı bir edelim, sonrasına bakarız. Onun için seçimler bitene kadar bütün siyasi görüşlerimiz ortak. Bu doğrultuda ortak hareket edelim" diyorlar. Sanırım milletin aklıyla alay ediyorlar. Allah akıl fikir versin, ne diyelim!