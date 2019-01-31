Erbaş: Din eğitiminde sıkıntılı dönemler geride kaldı

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, "'Din eğitimi açısından sıkıntılı dönemler geride kalmış, mağduriyetler giderilmiş ve dini yüksek öğretim yapan fakültelerin sayısı 105 olmuştur. 2011'de, dekanlığım döneminde 22 ilahiyat fakültesi vardı. 8 yıllık sürede sayı 105'e çıktı. Fakültelerin 2018 yılı kayıt kontenjanı, 18 bini aşmış durumda" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kamu Denetçiliği Kurumu'nda düzenlenen "Din Eğitimi ve İLİTAM Çalıştayı'na katıldı. Burada konuşan Erbaş, sosyopolitik düzlemdeki mağduriyetlerin, öncelikle sınavsız geçiş imkanıyla ilahiyat ön lisans programının öğrenci kabulünün başlamasına neden olduğunu söyledi. Ön lisans mezunlarındaki artış ve Dikey Geçiş Sınavı ile örgün eğitime geçişteki yığılma nedeniyle İLİTAM'ın (İlahiyat Lisans Tamamlama Uzaktan Eğitim Programı) ihtiyaç olarak gündeme geldiğini kaydeden Erbaş, şunları söyledi:

"Bugüne geldiğimizde din eğitimi açısından sıkıntılı dönemler geride kalmış, mağduriyetler giderilmiş ve dini yüksek öğretim yapan fakültelerin sayısı, 105 olmuştur. 2011 yılında ben dekandım ve benim dekanlığım döneminde 22 ilahiyat fakültesi vardı. Bunlardan 3'ü de fonksiyonsuz haldeydi. Aradan geçen 8 yıllık bir süre içerisinde sayı, 105'e çıktı. Bu fakültelerin 2018 yılı kayıt kontenjanı, 18 bini aşmış durumdadır."

'NİTELİĞE DAHA FAZLA ÖNEM VERMEMİZ LAZIM'

İLİTAM'da, öğrenim çağında istediği eğitimi alamayanlara fırsat sunulduğunu kaydeden Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Ayrıca İLİTAM programları, özellikle Diyanet İşleri Başkanlığı mensuplarına ve personeline dini yüksek öğretim düzeylerini yükseltme imkanı da sunmaktadır. Bugün akşama kadar gerçekleştirdiğimiz bu çalıştayda, şunlara önem verilmelidir. Nicelik itibarıyla büyük rakamlara ulaştık; ama niteliğe de bizim dikkat edip, daha fazla önem vermemiz gerekiyor. Bu çalıştayda daha kaliteli öğrenci yetiştirmek ve nerede görev yapıyor olursa olsun Diyanet İşleri mensubu olarak bu programlardan daha nitelikli bir şekilde mensuplarımızın yararlanmasını arzu ediyorum. İLİTAM'da hoca- öğrenci ilişkisi, yeteneklerin geliştirilmesi, gelişimin gözlemlenmesi, modelleme gibi pek çok açıdan örgün eğitime göre dezavantajlar yaşanmaktadır. Bunları da açıkça ifade etmeliyiz ki daha etkin hale getirelim" diye konuştu.

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DHA