Erbaş: “İslam’da hayatın, şehrin ve medeniyetin merkezinde cami vardır”

Mersin'de din görevlileriyle bir araya gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, caminin Müslümanların hayatındaki önemine değinerek, "İslam'da hayatın, şehrin ve medeniyetin merkezinde cami vardır" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Mersin'de din görevlileriyle bir araya geldi. Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Bizler büyük bir inancın, medeniyetin mensupları olarak milletimizin dini hayatına ve insanlığın geleceğine hizmet ediyoruz. Bu toplumun en güçlü ve ortak zemini olan camilerde, Peygamberimizin emaneti olan bir vazife yapıyoruz. Mescid-i Nebi'de Efendimizin başlattığı tebliğ ve hizmet yolunu takip ediyoruz" dedi.

Başkan Erbaş, camilerin Müslümanlar ve bütün insanlık için önemini görmek için Mescid-i Nebi'ye bakmak gerektiğini ifade ederek, "Bu sene Camiler ve Din Görevlileri Haftamızda, tam da bu konuya dikkat çekmek için "Cami ve Hayat" konusunu merkeze aldık. Camilerin nasıl hayatın merkezinde olduğunu, milletimize yön verme, milletimizin din eğitimine katkı sağlamada, din hizmetinde ne büyük bir fonksiyon icra ettiğini anlatmaya çalışacağız" diye konuştu.

Kur'an-ı Kerim'de, yeryüzünde inşa edilen ilk mabedin Kabe olduğunun bildirildiğini hatırlatan Başkan Erbaş, "Bu ayet-i kerimeden anlıyoruz ki, insanın tarihi ile caminin tarihi iç içedir. Kabe'nin inşası ne içindir, insana insanlığını, kulluğunu hatırlatmaktır. Onun şubeleri olarak yeryüzüne yayılan tüm camileri de bu hayatın merkezine koymak, bizim en önemli görevlerimizden birisidir. Çünkü cami ve mescitler, İslam toplumlarının kimliği haline gelmiş, düşüncenin, hayatın ve medeniyetin merkezi olmuştur. Hayat ve ahlak, caminin değerleriyle kurulmuş, şehirler cami merkezli planlanmıştır" ifadelerini kullandı.

"Peygamber varisi olmak, onun yolundan yürümeyi gerektirir"

"İslam'da hayatın, şehrin ve medeniyetin merkezinde cami vardır" diyen Başkan Erbaş, sözlerine şöyle devam etti:

"Cami bireyin inanç dünyasından toplumsal ilişkilere, kulluk ve sorumluluk bilincinin oluşmasından hukukun inşasına, eğitimden sanata, aileden çevreyle ilişkilere, hayatın bütün alanlarına yönelik değerlerin ruh köklerinin birleştiği mekândır. Sadece ibadetlerimiz değil; tarihimiz, edebiyatımız, örf ve adetlerimiz camiyle iç içedir. Merasimler, hüzünler ve ortak mücadelelerde Müslümanları bir araya getirmiştir"

Başkan Erbaş, Hazreti Peygamberin Medine'ye hicret ettiğinde ilk olarak Mescid-i Nebi'yi imar ve mamur ettiğine işaret ederek, din görevlilerinin de Hazreti Peygamberin bir varisi olarak görev yaptıkları camileri, mescitleri mamur etmeleri gerektiğini kaydetti.

Her bir caminin bir mektep haline getirilmesi gerektiğine vurgu yapan Başkan Erbaş, "Buna mahallenin, şehrin, ülkenin, milletin ve ümmetin ihtiyacı var. Peygamber varisi olmak, onun yolundan yürümeyi gerektirir" dedi.

"Bu milletin sevgisini, büyüklüğünü dünyanın 149 ülkesine kurban vesilesiyle ulaştırdınız"

Başkan Erbaş, Vekaletle Kurban Kesim Programıyla Türkiye'de ve dünyada milyonlarca mazluma ulaşıldığını dile getirerek, "Tüm hocalarımız sayesinde bu milletin sevgisini dünyanın 149 ülkesine kurban vesilesiyle ulaştırdınız. Allah hepinizden razı olsun. O, sadece bir parça eti bir fakirin masasına ulaştırma değil, Türkiye sevgisini ulaştırmaktır. Türkiye'nin, bu milletin büyüklüğünü Uganda'ya da, Tanzanya'ya da, Balkanlara da, Orta Asya'ya da, Güney Amerika'ya da, dünyanın neresinde fakir fukara insan varsa oralara da ulaştırma anlamına geliyor" şeklinde konuştu.

"Çocuklarımızın zihinlerine, kalplerine Allah, Peygamber sevgisini yerleştirelim"

İnsanoğlunun karakterinin büyük bir kısmının yedi yaşından önce oluştuğuna işaret eden Başkan Erbaş, "Onun için bu karakter oluşumunda bizim payımızın olması lazım. Sevgi, saygı, sadakat, dürüstlük bütün bu evrensel değerleri çocuklarımıza öğretelim. Onların zihinlerine, kalplerine Allah, Peygamber sevgisini yerleştirelim" dedi.

Başkan Erbaş konuşmasının ardından, emekli ikramiyesiyle 4 ile 6 yaş grubu Kur'an kursunun yapımını ve tefrişini yapan emekli imam Saffet Yiğit'i tebrik ederek plaket verdi.

Programa, Vali Ali İhsan Su, İnsan Kaynakları Genel Müdürü Akif Pusmaz, İl Müftüsü Şaban Kondi ve çok sayıda din görevlisi katıldı.

Kaynak: İHA