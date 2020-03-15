Erbil ile Süleymaniye’de sokağa çıkma yasağı 3 gün daha uzatıldı

Korona virüsü (Kovid-19) vakalarının arttığı Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Erbil ile Süleymaniye kentlerinde ilan edilen sokağa çıkma yasağı 3 gün daha uzatıldı.

IKBY İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, korona virüsünün yayılmasını önlemek amacıyla virüs vakalarının tespit edildiği Erbil ile Süleymaniye kentlerinde önceki gün ilan edilen 48 saatlik sokağa çıkma yasağının 72 saat daha uzatıldığı duyuruldu. Üç günlük sokağa çıkma yasağının bu gece 12'den itibaren başlayacağı ifade edilen açıklamada, vatandaşların günlük ihtiyaçlarını karşılaması için valiliklere yetki verildiği bildirildi. Bölge dışında bulunan IKBY vatandaşlarının memleketlerine geri dönmeleri için 16 Mart tarihine kadar süre tanındığı kaydedilen açıklamada, Pervizhan, Hacı Ümran, İbrahim Halil ve Başmağ sınır kapılarının sadece ticaret için açık kalacağı belirtildi.

Türkiye ile sınırı olan Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde korona virüsü vaka sayısı 29'a ulaştı.

Kaynak: İHA