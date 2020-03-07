Erbil’de korona virüsü önlemleri arttırıldı

Irak'ın Erbil kentinde ilk korona virüsü (Covid-19) vakasının tespit edilmesinin ardından kentte geniş tedbirler alındı.

Çin'den bütün dünyaya hızla yayılan ölümcül korona virüsünün ilk vakasının rastlandığı Erbil kentinde, dün Cuma namazı iptali kararının ardından, Erbil Valiliği bugün yeni kararlar aldı. Hastalığın yayılmasını önlemek için kentte alınan tedbirler çerçevesinde Erbil Valiliği, kadın kuaförleri, güzellik merkezleri, barları, gece kulüpleri, çocuk parkları, oyun salonları, parklar ve AVM'lerin yarından itibaren 1 Nisan tarihine kadar kapatılmasını kararlaştırdı.

Irak'ta tamamı İran'dan gelenlerden olmak üzere korona virüsü vakasının 9'u IKBY olmak üzere 54'e ulaştı.

Kaynak: İHA