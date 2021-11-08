Erbiyum ne demek, TDK'ya göre Erbiyum kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Erbiyum ne demek? Erbiyum TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi erbiyum kelimesi. Peki erbiyum ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre erbiyum nedir, erbiyum kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ERBİYUM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Erbiyum kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Erbiyum kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre erbiyum kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Atom numarası 68, atom ağırlığı 167,2 olan, tabiatta çok az bulunan, uygulama alanı olmayan bir element (simgesi Er)

