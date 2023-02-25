Erblin Koka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erblin Koka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Erblin Koka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Erblin Koka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Erblin Koka 26 Eylül 2001 tarihinde Tiranë şehrinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Erblin Koka Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
KF Luzi United futbol takımında oynamaktadır. KF Luzi United takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Erblin Koka'nin KF Luzi United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Erblin Koka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Erblin Koka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
5 Ekim 2020 yılında Dinamo U21
31 Ocak 2023 yılında KF Luzi United
Erblin Koka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Erblin Koka şuan KF Luzi United takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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