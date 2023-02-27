Erblin Zogaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erblin Zogaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Erblin Zogaj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Erblin Zogaj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Erblin Zogaj {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Kosova uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Erblin Zogaj Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Malisheva futbol takımında oynamaktadır. FC Malisheva takımına - tarihinde katılmıştır. Erblin Zogaj'nin FC Malisheva ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Erblin Zogaj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Erblin Zogaj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Erblin Zogaj şuan FC Malisheva takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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