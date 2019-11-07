Ercan Çimen H.K. isimli bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. H.K. adlı kişi tarafından Çimen'in ayaklarına yakın bir yere tüfekle ateş açıldı.Ercan Çimen, olayda yara almazken, şüpheli ise kaçtı. Polis ekipleri saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. İnternet kullanıcılar haberlerin ardından Ercan Çimen hakkında arama yapıyor. Peki Ercan Çimen kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında? Ayrıntılar haberimizde.

ERCAN ÇİMEN KİMDİR? ASLEN NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Ercan Çimen, 1966’da Gümüşhane’de doğdu.

İlk ve ortaöğretimini de aynı ilde tamamladıktan sonra “Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi” “İktisat” bölümünden mezun oldu.

Mezuniyetinin ardından aile şirketi olan Çimenler Grup’ta yönetim kurulu üyesi olarak ticari hayata atılan Çimen, kurumsallaşmanın sağlanmasında önemli adımlar attı. Hali hazırda Çimenler Grup yönetim kurulu üyeliği görevini yürüten Çimen, Grup bünyesindeki Çimenler Otel, Çimenler Kuyumculuk, Çimenler Otomotiv, Harşit Tur, Balyemez Konağı ve Ataç Konağı ile hizmet vermektedir.

Ailesi üç kuşaktır ticaretle uğraşan Ercan Çimen, gerek Gümüşhane’de gerekse ülke genelinde gerçekleştirdiği yatırımlarla 500’den fazla kişiye istihdam sunmaktadır. Ayrıca çeşitli Meslek ve Sivil Toplum Kuruluşlarında aktif olarak faaliyetlerde bulunan Çimen, sosyo-kültürel etkinliklere sağlamış olduğu maddi ve manevi destekler ile şehrin sosyal hayatının gelişimine önemli katkılarda bulunmuştur. Bu çerçevede, Gümüşhanespor, Gümüşhane Hizmet Vakfı, İş Adamları derneği gibi çeşitli oluşumlarda başkan ve yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptı.

Siyasi hayatına Doğru Yol Partisi’nden Belediye Meclis Üyeliği ve Belediye Başkan Vekilliği görevleri ile başlayan Çimen, 2009 yerel seçimlerinde Ak Parti Gümüşhane Belediye Başkan adayı olarak seçimlere girdi fakat az bir oy farkıyla seçimi kaybetti. Hizmetlerine devam etmek isteyen Çimen, 15 Şubat 2011 tarihinde Ak Parti Gümüşhane İl Başkanı oldu.

Gümüşhane Belediye Başkanı'dır.

Başkanlığı süresince il parti teşkilatının yeniden şekillenmesi, hizmet anlayışının iyileştirilmesi ve halkla daha içi içe bir anlaşın harekete geçirilmesi konusunda çalıştı. Bu çerçevede, il tarihinde ilk kez her hafta düzenli olmak üzere, ‘AK Parti Halk Günleri’ toplantıları düzenledi. Şehir için tüm sivil toplum kuruluşlarını bir araya toplayarak ‘Ortak Akıl’ toplantıları gerçekleştirdi.

Ercan Çimen, evli ve iki çocuk babasıdır.

Ercan Çimen, şu an Gümüşhane Belediyesi Belediye başkanıdır.